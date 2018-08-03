Масове отруєння шаурмою в Києві: кількість постраждалих зросла до 83 осіб

Серед отруєних також 12 дітей. Жоден суб’єкт господарювання, з діяльністю якого пов’язують масове отруєння, немає необхідних документів.

Кількість отруєних від вживання шаурми в Києві зросла до 83 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби. "Станом на 2 серпня зареєстровано 83 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 12 випадків серед дітей. У результаті проведення перевірок інспекторами Держпродспоживслужби встановлено, що жоден суб’єкт господарювання, з діяльністю якого пов’язують масове отруєння, немає необхідних документів. На даний момент ці МАФи зачинені", - йдеться у повідомленні.

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Більше того, встановлено, що у всі ці торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання.

Відповідні матеріали передані в правоохоронні органи. За фактом вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу України, порушено кримінального провадження.

У шістьох районах міста проведено рейдові перевірки таких об’єктів щодо дотримання ними санітарно законодавства та законодавства з безпечності харчових продуктів, під час проведення перевіркок припинили діяльність ряду МАФів із реалізації вуличної їжі, обладнання та сировина вилучені.

Раніше повідомлялося, що у Києві не може бути жодного офіційно зареєстрованого кіоску із шаурмою.