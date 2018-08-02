У Києві не може бути легальних кіосків із шаурмою - Держспоживслужба

На виготовлення їжі у МАФах жодних дозволів бути не може, заявив заступник керівника київської Держспоживслужби.

У Києві не може бути жодного офіційно зареєстрованого кіоску із шаурмою.

Про це заявив заступник керівника київської Держспоживслужби Олександр Овчаренко, передає "УП. Життя".

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"За своїми архітектурними особливостями мала архітектурна форма (МАФ) не може забезпечити дотримання санітарних вимог щодо забезпечення безпеки надання послуг громадського харчування. Там має бути вода холодна і гаряча, мають бути окремі бокси для овочів і м'яса. Також має бути набір посуду: різні розділочні доски, різні ножі. На 4 квадратних метрах МАФів це зробити не реально", – пояснив він.

За словами Овчаренка, у Києві є певна кількість МАФів, які мають офіційні дозволи, але лише на послуги швидкого харчування, "коли поклали у мікроволновку гамбургер і нагріли його".

"На виготовлення їжі у МАФах жодних дозволів бути не може. Але я не можу стверджувати, що таких дозволів немає, тому що їх міг хтось видати, порушуючи вимоги і норми", – зазначив Овчаренко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві станом на 1 серпня після вживання шаурми у 70 людей діагностували гостру кишкову інфекцію.