Супрун назвала кількість українців, які перехворіли сальмонельозом ﻿у 2018 році

Улітку ризики отруїтися їжею зростають, зазначила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, нагадавши про "випадки з київською шаурмою".

Протягом останніх півроку в Україні на гострі кишкові інфекції захворіло 47 256 осіб, із них 3046 заразилися сальмонельозом.

Про це у Facebook повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона нагадала, що влітку ризики отруїтися їжею зростають, і "красномовним підтвердженням" цього є "випадки з київською шаурмою".

"Хот-доги, пиріжки з біляшами та інший фаст-фуд, який можна придбати в кіоску чи на вуличному ярмарку, завжди є потенційно небезпечним для здоров'я, якщо ви не впевнені, у яких умовах він зберігався та готувався", – додала Супрун.

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Вона дала кілька порад, як уберегтися від отруєння: утриматися від придбання їжі в місцях, які викликають сумнів у дотриманні санітарних норм; у магазині м'ясні та рибні продукти класти в кошик уже після інших продуктів, які необхідно придбати, – так вони довше залишаться охолодженими; не залишати готову їжу на столі довше ніж на дві години; не зберігати "на потім" їжу після пікніків.

Наприкінці липня у Києві шаурмою отруїлося понад 80 осіб. Точки в кількох районах міста, де продавали зіпсований продукт, тимчасово закрили.