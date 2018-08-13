Назріває новий скандал: лікарку з Інституту раку, що відмовилася лікувати АТОшника, повернули на роботу

Лікарку не лише поновили на посаді, а й зробили відповідальною за один з найприбутковіших напрямів – клінічні випробування в Інституті раку.

Ганну Губареву, скандальну лікарку онкогематологічного відділення Інституту раку, яка відмовилася лікувати ветерана АТО через те, що "той вбивав братський народ", після гучного звільнення поновили на роботі та навіть підвищили.

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Тепер вона - секретар Комісії з питань етики при національному Інституті раку, яка відповідає за погодження проведення клінічних випробувань в інституті, передає Центр протидії корупції.

“Директор Інституту, після того, як всі ЗМІ та в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написали про звільнення лікарки, втиху не лише поновила її на посаді, а й зробила відповідальною за один з найприбутковіших напрямів – клінічні випробування в Інституті", — розповідає Устінова Олександра, член правління Центру протидії корупції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що лікар Інституту раку відмовилася лікувати хворого на рак учасника АТО через те, що він, за її словами, "вбивав на Сході братній народ".

7 червня в.о. глави МОЗ Уляна Супрун розповіла, що лікар Інституту раку в Києві Ганна Губарева, яка відмовилася лікувати ветерана АТО з Кропивницького Віталія Драгана, звільнена.