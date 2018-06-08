Скандал в Інституті раку через відмову лікувати АТОшника: медика через слова "убивав на Сході братній народ" вже звільнено (документ)

09:33, 08 червня 2018
Країна
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Губарєву звільнили / Скріншот

Про це в Twitter повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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"Лікар, яка відмовила ветерану АТО в лікуванні, вже звільнена. Спасибі громадськості і народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію в захисті наших ветеранів. Впевнюся, що Віталій отримає необхідну допомогу", – йдеться в її повідомленні.

Супрун також опублікувала лист, де сказано, що учасник АТО Драган, який проживає у Кропивницькому, звернувся до Інституту раку за направленням Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни.

"Під час огляду Драгана лікарем гематологічного відділення Ганною Губарєвоюбуло допущено неетичну поведінку. З цього приводу було проведено службове розслідування. Лікар Губарєва звільнена ізайманої посади", – йдеться в документі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що лікар Інституту раку відмовилася лікувати хворого на рак учасника АТО через те, що він, за її словами, "вбивав на Сході братній народ".

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Теги: #Київ#скандал#лікарі