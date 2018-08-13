"Убивав на Сході братній народ": лікаря, яка відмовила в лікуванні АТОшнику, вдруге зі скандалом звільнили з Інституту раку

Сьогодні зі скандальним лікарем Губаревою розірвали контракт достроково.

Ганну Губареву, співробітницю Національного інституту раку, яка відмовила ветерану АТО у пільговому лікуванні, вдруге звільнено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Читайте також"Убивав на Сході братній народ": в Інституті раку розгорівся скандал через відмову медика лікувати АТОшника (відео)

За її словами, одразу після викриття інциденту з ветераном Губареву звільнили з обох посад, які вона на той час обіймала - лікаря та наукового співробітника.

"Але з 17.07.2018 року по 31.08.2018 року її було поновлено на науковій посаді, щоб дати змогу завершити наукову діяльність. Сьогодні з нею розірвали цей контракт достроково", - йдеться у повідомленні Супрун.

"Обурена тим фактом, що її взяли повторно, сподіваючись, що ніхто не помітить, і звільнили вдруге у результаті скандалу! Крім того, з 2008 року Губарева була членом незалежної локальної етичної комісії інституту, де і залишилася навіть після звільнення з посади лікаря. При тому, що звільнено її було якраз за неетичну поведінку!", - додала в.о. глави МОЗ.

Нагадаємо, 13 серпня стало відомо, що Ганну Губареву, скандальну лікарку онкогематологічного відділення Інституту раку, яка відмовилася лікувати ветерана АТО через те, що "той вбивав братський народ", після гучного звільнення поновили на роботі та навіть підвищили.