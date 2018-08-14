У Польщі в лікарняній палаті знайшли мертвим українця

Ніхто з медпрацівників не знає, що могло стати причиною самогубства українця.

У міській лікарні в Ольштині Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі повісився 59-річний громадянин України.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, українець не мав страхування і боявся депортації в Україну. Справу вивчає прокуратура, передає "Польське радіо".

Читайте такожНа віце-спікера Сейму Польщі подали скаргу через скандальну заяву про медиків з України

За інформацією видання Gazeta Olsztyńska, громадянин України був госпіталізований у день, коли він мав на полі замінити свого брата. Унаслідок нещасного випадку на роботі чоловіку розчавило таз. У лікувальному закладі він провів декілька днів.

Трагедія сталася вранці. Українець повісився у палаті для хворих. У лікарні він зрозумів, що не має страхування, а наслідком цього можуть бути великі фінансові витрати на лікування та депортація на батьківщину.

Правоохоронці допитали персонал лікарні. Ніхто з працівників закладу не знає, що могло стати причиною самогубства українця. Про смерть чоловіка повідомлено посольство України у Польщі.

Як повідомляли ЗМІ, у Польші під Любліном українка народила прямо на підприємстві з переробки овочів і фруктів, після чого намагалася позбутися дитини.