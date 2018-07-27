У Польщі українка народила прямо на заводі, після чого намагалася позбутися дитини

Прокуратура відкрила справу проти породіллі через спробу вбивства немовляти.

У Польші під Любліном українка народила прямо на підприємстві з переробки овочів і фруктів, після чого намагалася позбутися дитини.

Як повідомляє "Польське радіо", жінка відійшла від конвеєра і пішла до туалету. Після того, як вона довго не поверталася, її почала шукати сестра, яка знайшла породілля закривавленою в туалеті. Інші працівниці знайшли у пластиковій ємкості дитину.

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Новонароджена дівчинка спочатку не подавала ознак житя, але потім відкрила очі і почала дихати. Немовля доставили до лікарні.

Проти українки Люблінська прокуратура розпочала слідство у справі спроби вбивства дитини.

"Попередня правова кваліфікація, прийнята районним прокурором, - це спроба вбивства. Тим не менше, маючи на увазі обставини, в яких це сталося, а саме під час пологів, можливо під впливом того, як вони протікали, з медичної точки зору тут можуть мати місце різноманітні явища, що свідчать про стан неосудності породіллі, що вимагатиме оцінки судового експерта. Також прокурор повинен мати на увазі обставину упривілейованого типу вбивства", - розповів прокурор Пьотр Сітарський.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Одеській області померла новонароджена дівчинка, її залишили на підвіконні у пологовому будинку.