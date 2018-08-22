Міносвіти розробляє проект щодо навчання дітей у медзакладах під час тривалого лікування

Очільник міністерства закликала Київ сприяти цьому проекту і першим долучитися до його реалізації.

Міністерство освіти України розробляє проект з впровадження навчання дітей у медичних закладах під час тривалого лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників міста Києва.

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«Зараз ми розробляємо спільно з Міністерством охорони здоров’я і громадськими активістами тему навчання при лікарнях. Зокрема, в Києві є такий заклад як «Охматдит», інші столичні лікарні, де діти живуть в лікарнях дуже довго. Наприклад, це онкохворі діти. І забезпечити для них адекватне навчання під час перебування в лікарні – це надія для цих дітей, що вони виживуть», - зазначила Гриневич.

За її словами, система освіти міста Києва повинна забезпечити це навчання, зокрема, делегувати до медзакладів вчителів.

«Це можуть бути різні форми навчання: навчання при ліжку, якщо дитина не може вставати; навчання в групах для тих дітей, які можуть збиратись в групи. Це може бути дистанційне навчання, бо є діти, які наприклад, лікуються у закритих боксах і дистанційно вчитель в таких випадках повинен спілкуватися з цією дитиною через інтернет, дитина має планшет. І для нас зараз важливо, щоб Київ показав, яким чином вони будуть це реалізовувати», - пояснила Гриневич.

«Я дуже прошу сприяння і Управління охорони здоров’я Києва, і сприяння нашого Департаменту освіти і науки, щоб Київ показав, що ми можемо зробити це надзвичайно добре», - сказала міністр під час свого виступу перед освітянами та представниками київської влади.

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