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Журналісти пояснили, чому до України безперешкодно заходять давно забуті хвороби (відео)

14:03, 03 вересня 2018
Країна
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Ми вже маємо кір і випадки дифтерії. Міжнародні організації б'ють на сполох: це питання міжнародної безпеки. Утім українські батьки й надалі вперто пишуть відмову від щеплень.

Як повідомляли у МОЗ, позаминулого тижня на кір занедужали понад півтисячі українців, більшість з яких - діти. Загальна кількість хворих на кір від початку року - 30 тисяч людей.

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Теги: #вакцинація#кір в Україні