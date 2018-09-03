Журналісти пояснили, чому до України безперешкодно заходять давно забуті хвороби (відео)
14:03, 03 вересня 2018Країна
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Українські батьки бояться щеплень більше, ніж смертельних хвороб.
Україна має найменший у світі рівень імунізації
Україна має найнижчий у світі рівень імунізації. Це означає, що до нас безперешкодно заходять давно забуті хвороби.
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Ми вже маємо кір і випадки дифтерії. Міжнародні організації б'ють на сполох: це питання міжнародної безпеки. Утім українські батьки й надалі вперто пишуть відмову від щеплень.
Як повідомляли у МОЗ, позаминулого тижня на кір занедужали понад півтисячі українців, більшість з яких - діти. Загальна кількість хворих на кір від початку року - 30 тисяч людей.
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