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Ліків не існує: українців атакує небезпечна хвороба, минулого тижня занедужали понад півтисячі людей

18:19, 29 серпня 2018
Країна
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Минулого тижня занедужали понад півтисячі українців, більшість з яких - діти. Загальна кількість хворих на кір від початку року - 30 тисяч людей.

13 пацієнтів медики врятувати не змогли. Здебільшого інфекційна хвороба шириться Західною Україною. Ліків від кору не існує, захистити від нього може лише вакцинація.

Як повідомляв УНІАН, у липні в Київській області від ускладнень, спричинених кором, померла дитина віком 1 рік і 10 місяців.

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Теги: #смерть#кір в Україні