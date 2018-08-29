Ліків не існує: українців атакує небезпечна хвороба, минулого тижня занедужали понад півтисячі людей

Медики нагадають, що захистити від кору може лише вакцинація.

Кір в Україні за два тижні вклав на лікарняні ліжка понад тисячу людей. Про це свідчать нові дані МОЗ.

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Минулого тижня занедужали понад півтисячі українців, більшість з яких - діти. Загальна кількість хворих на кір від початку року - 30 тисяч людей.

13 пацієнтів медики врятувати не змогли. Здебільшого інфекційна хвороба шириться Західною Україною. Ліків від кору не існує, захистити від нього може лише вакцинація.

Як повідомляв УНІАН, у липні в Київській області від ускладнень, спричинених кором, померла дитина віком 1 рік і 10 місяців.