Скандальна лікарка з Інституту раку вибачилася перед АТОшником (відео)

Військового після скандалу з лікарем погодилися лікувати за кордоном безкоштовно.

Колишня лікарка з Інституту раку Ганна Губарева вибачилася за свою поведінку перед учасником АТО. На початку літа вона дорікнула онкохворому бійцю за війну з "братським народом" і відправила шукати гроші на своє лікування.

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Після скандалу медика звільнили, а військового взялися лікувати за кордоном - безкоштовно. Віталій відлітає до Туреччини, йдеться в сюжеті програми ТСН.

"Я в принципі зла не тримаю. Пані Ганна вибачилася за сказане. У мене немає ніяких претензій", - каже Віталій.

"Я йому побажала, щоб усе було добре, щоб він приїхав з ремісією до нас. І приїжджав лишень для контролю і побачили його діточок", - говорить Губарева.

"Я вам теж бажаю одужати і щоб все було гаразд", - говорить Віталій.

"Я то вже здорова, але зараз думай тільки про себе", - каже жінка.

Він поїхав лікуватися до Стамбула, а вона пішла додому. Живе звільнена лікарка в хрущовці, вікна якої дивляться у двір Інституту раку.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Ганну Губареву, співробітницю Національного інституту раку, яка відмовила ветерану АТО у пільговому лікуванні, вдруге було звільнено.