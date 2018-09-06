У перинатальному центрі Львова за добу народилася аномальна кількість двійнят
15:02, 06 вересня 2018Країна
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Зазначається, що у двох жінок народилися недоношені двійнята.
За добу у Львові в перинатальному центрі народилося чотири двійні / фото pixabay.com
За останню добу у Львівському обласному перинатальному центрі народилося чотири двійні – п’ять хлопчиків і три дівчинки.
Три породіллі – зі Львова, одна – з Пустомитівського району, повідомив ZAXID.NET заступник головного лікаря з лікувальної роботи Роман Мацюра.
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Одна жінка народила хлопчика і дівчинку, дві – двох хлопчиків і ще одна – двох дівчаток.
У двох жінок народилися недоношені діти, вагою до 1 кг, у двох малята з'явилися на світ з вагою 2500- 2800 г.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі рятують новонароджених з екстремально низькою вагою, яких народила неповнолітня.
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