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У перинатальному центрі Львова за добу народилася аномальна кількість двійнят

15:02, 06 вересня 2018
Країна
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За добу у Львові в перинатальному центрі народилося чотири двійні / фото pixabay.com

Три породіллі – зі Львова, одна – з Пустомитівського району, повідомив ZAXID.NET заступник головного лікаря з лікувальної роботи Роман Мацюра.

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Одна жінка народила хлопчика і дівчинку, дві – двох хлопчиків і ще одна – двох дівчаток.

У двох жінок народилися недоношені діти, вагою до 1 кг, у двох малята з'явилися на світ з вагою 2500- 2800 г.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі рятують новонароджених з екстремально низькою вагою, яких народила неповнолітня.

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Теги: #Львів#пологовий будинок