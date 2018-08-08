Одинока мама в 17 років: породілля з Дніпра розповіла, хто батько її трійні (відео)

17-річна дівчина народила трьох доньок.

У Дніпрі рятують новонароджених з екстремально низькою вагою, яких народила неповнолітня.

Читайте такожВідома українська танцівниця уперше показала фігуру після пологів (фото)

У трьох кувезах немовлята в тяжкому стані під постійним наглядом лікарів. Їх турбує щонайменший шум та навіть світло, йдеться в сюжеті ТСН.

У цей час 17-річна мати шукає, на що і де потім жити з дітьми. А от 17-річний батько дівчаток утік, щойно дізнався про трійню.

Дівчина розповіла, що вони зустрічалися півроку, коли наважилися піти до лікаря. Спочатку юний батько нібито був радий звістці про трійню, а потім запропонував позбутися дітей, згодом - взагалі зник. "Ми з ним не спілкуємося... Мені від цієї людини нічого не потрібно", - каже новоспечена мама.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Одесі жінка народила двійню дорогою з пляжу.