У Криму - нова біда: розрослася небезпечна для здоров'я амброзія (фото)

У кількох населених пунктах Сімферопольського району ввели карантин через поширення амброзії.

У Криму вздовж траси «Таврида» розрослися зарості небезпечної для здоров'я людей рослини - амброзії.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на кримського бізнесмена Олега Зубкова.

«Починаючи від Сімферополя і вздовж траси «Таврида» до самого Білогірська можна спостерігати густі зарості небезпечної карантинної рослини - амброзії. Вона вже починає зацвітати і наслідки цього можуть бути дуже сумними. Дуже шкода, що «кримська влада» не звертає на це уваги», - зазначив Зубков.

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За його припущенням, така велика кількість амброзії біля траси «Таврида» може бути пов'язана з наявністю насіння цього небезпечного бур'яну в землі, привезеній для будівництва дороги.

«Амброзія охоплює здебільшого насипи завезеної для будівництва траси землі», - розповів він.

У кількох населених пунктах Сімферопольського району ввели карантин через поширення амброзії.

Наприкінці липня в селах Водне і Дем'янівка Сімферопольського району також ввели карантин через амброзію.

Амброзія - бур'ян, її пилок викликає алергічні реакції. Амброзія полинолиста - один з найнебезпечніших бур'янів-алергенів, поширений на території Криму і деяких інших регіонів України, а також Краснодарського краю сусідньої Росії.