Комітет Ради знову просить звільнити Супрун та її заступника

За словами депутата Шурми, всі члени комітету, які були присутні на засіданні, підтримали це рішення.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я рекомендує парламенту звернутися до уряду щодо відповідності займаним посадам т.в.о міністра Уляни Супрун та заступника міністра Олександра Лінчевського.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН народний депутат України Ігор Шурма.

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Він зазначив, що сьогодні відбулося засідання комітету і “комітет проголосував за розгляд у сесійній залі постанов щодо звернення до Кабінету Міністрів України — розглянути питання відповідності займаним посадам Супрун і Лінчевського”.

За словами депутата, всі члени комітету, які були присутні на засіданні, підтримали це рішення. Шурма додав, що на засіданні були присутні 9 із 15 народних депутатів, які входять до складу комітету.

Комітет з питань охорони здоров’я підтримав постанову 8587 щодо звільнення виконувача обов'язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та заступника міністра Олександра Лінчевського, передає "Українська правда".

Голова комітету, народний депутат Ольга Богомолець, вважає, що навіть після відповідного рішення комітету в Кабміні не буде рішення про звільнення Супрун.

Як відомо, цей комітет вже неодноразово ухвалював рішення щодо необхідності розгляду питання про відповідність займаній посаді Уляни Супрун.