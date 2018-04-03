Комітет Ради підтримав відставку Супрун

Причинами необхідності звільнення Супрун вказано “гостру соціальну напругу, яка виникла у зв’язку зі зривом програми державних закупівель ліків у 2016 році, що має ознаки службової недбалості”.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я схвалив проект постанови про визнання роботи першого заступника міністра охорони здоров’я, т.в.о. міністра Уляни Супрун незадовільною та звернення до Кабінету міністрів щодо її звільнення з посади (№5642).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова комітету, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Ольга Богомолець.

У проекті постанови, зазначила вона, причинами необхідності звільнення Супрун вказано “гостру соціальну напругу, яка виникла у зв’язку зі зривом програми державних закупівель ліків у 2016 році, що має ознаки службової недбалості”.

“Я підтримала проект постанови, але хочу зауважити, що приводів для звільнення набагато більше, і треба розібратися, що стало причиною катастрофи в медицині — професійна непридатність в.о. міністра чи свідома урядова політика, адже роботу уряду в частині охорони здоров’я також було визнано Комітетом незадовільною”, - зазначила Богомолець.

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Вона також оприлюднила власний перелік претензій до роботи керівництва МОЗ. Серед них, зокрема, дані про смертність українців та щодо кількості медиків, які виїхали за кордон за останні 2 роки.

Богомолець висловила переконання, що “відставка — це найменше, що потрібно зробити в даній ситуації”.

“Мають бути ще й кримінальні справи, розслідування та терміни ув’язнення за знищення системи охорони здоров’я України та її людського потенціалу”, - додала парламентарій.

Богомолець зазначила, що комітет більшістю голосів схвалив відповідний проект постанови.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2016 року Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на заступника міністра охорони здоров'я Супрун.

У лютому поточного року під час Години запитань до уряду у парламенті прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за в.о. міністра охорони здоров’я Супрун у Міністерстві охорони здоров’я все відбувається прозоро і абсолютно відкрито.