Руйнівниця міфів Супрун пояснила різницю в лікуванні грипу та застуди

Глава МОЗ дала поради щодо ефективної профілактики захворювань.

Застуда - це звичайний стан організму, який переживають тисячі людей, особливо в осінньо-зимовий період року.

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Про це написала на своїй сторінці у Facebook виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. "Звичайну застуду або ГРВІ з легкими симптомами лікують тільки постільним режимом і рясним питвом протягом 3-5 днів. Організм цілком може впоратися з вірусом сам. Що стосується препаратів, які зменшують біль у горлі і полегшують кашель, - за кордоном такі ліки не застосовують, оскільки вони не мають ніякої доказової ефективності лікування цих симптомів, а просто ненадовго полегшують стан хворого", - зазначила вона.

У той же час, додала Супрун, симптоми грипу розвиваються різко, майже миттєво, з температурою до 40 градусів, болем в очах, ломотою у м'язах або ознобом - у такому випадку потрібно відразу звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням.

За словами глави МОЗ, для боротьби із застудою у імунної системи є достатньо ресурсів.

Крім цього вона порадила українцям вакцинуватися від грипу, оскільки одне щеплення захищає на протязі всього сезону і допоможе сформувати імунітет проти вірусу.

"Дотримуйтесь правил особистої гігієни - часто і ретельно мийте руки. Завжди провітрюйте приміщення і по можливості проводьте більше часу на свіжому повітрі. Збалансовано харчуйтеся повноцінно спіть і залишайтеся фізично активними", - порадила Супрун для профілактики хвороб.

Крім цього чиновниця закликала людей залишатися вдома, якщо захворіли, щоб захистити себе від ускладнень і не передавати інфекцію іншим.

"Створіть своєму організму умови, щоб він міг боротися з вірусом - дотримуйтесь постільного режиму без зайвих навантажень, пийте побільше рідини, знижуйте температуру тіла (якщо вона вище 38,5 градуса). У міжнародних протоколах при лікуванні ГРВІ в першу чергу радять приймати парацетамол (для зниження температури) в поєднанні з ібупрофеном", - підкреслила Супрун, зазначивши, що не варто купувати ліки без призначення лікаря.