Експерти дали поради, як не набрати зайвих кілограмів восени та взимку (відео)

Психологи ж кажуть, що ми їмо багато, щоб компенсувати нестачу спілкування.

Напередодні зими організм потребує їжі, а підвищений апетит ставить перед важливим питанням про набір ваги.

Чим вгамувати сезонну пристрасть та не погладшати при цьому, йдеться в сюжеті ТСН.

Дієтолог радить зігріватися чаєм. І це взагалі універсальний рецепт, коли настає холод: хочеш їсти – пий. "Теплі напої, трав’яні чаї, чаї зі спеціями. Рекомендується включати в раціон теплі супи", - каже фахівець.

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Набирати два-три кілограми восени перед зимою – це нормально, бо певну квоту калорій людина віддаватиме на зігрівання в мороз. Організм про це знає і готується, але завдання мозку – не дати тілу занадто підготуватися.

Щоб втамувати передзимовий голод, потрібні спеції і сезонні овочі з фруктами – апельсини, грейпфрути, яблука, топінамбур, морква, гарбуз, буряк. І знову таки – рідина, якою все треба розбавляти між прийомами їжі. А коли вже несила встояти перед жирною та солодкою їжею, варто перевірити, чи не бракує організму вітаміну Д.

Психологи ж кажуть, що ми їмо багато, щоб компенсувати нестачу спілкування. "Їжа виконує певну соціальну функцію. А взимку, як відомо, ми менше гуляємо і менше перебуваємо на вулиці", - пояснює знавець людської поведінки.

Тож тут криється ще один рецепт збереження фігури – частіше влаштовувати прогулянки на свіжому вулиці з друзями. І трішки вживати сухого вина – менше 100 грам. Тоді навесні не буде проблемою "зустріти" себе в дзеркалі напередодні пляжного сезону.

Раніше досвідчений лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала найкорисніші продукти для роботи мозку.