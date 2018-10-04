Названо найкорисніші продукти для роботи мозку

Дієтолог пояснила, як можна поліпшити роботу мозку за допомогою продуктів харчування.

Досвідчений лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала найкорисніші продукти для роботи мозку.

Вона виділила топ-5 таких продуктів, йдеться у матеріалі "Нового времени".

1. Зелені овочі

Всі види листової зелені містять вітамін К, необхідний для формування сфінголіпідів, особливих жирових з'єднань, що забезпечують хорошу роботу нервових клітин і хорошу пам'ять. Щоденна норма споживання: не менше однієї чашки нарізаних зелених листових овочів, оптимально — тричі на день.

2. Морська риба

Майже 60% нашого мозку складається із жиру, половина якого — омега-3 жирні кислоти. Останні мають протизапальну дію, стимулюють кращі контакти між нейронами. Норма споживання: два-три рази у тиждень.

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3. Яйця

Багаті жировими сполуками — фосфоліпідами, які необхідні для формування мембран нервових клітин та їхньої повноцінної роботи: швидкості передачі інформації між нейронами. Норма споживання: пара яєць, зварених некруто, яєчня або омлет.

4. Буряк

Джерело корисних нітратів, а саме — оксиду азоту. Останній має судинорозширювальну дію, покращує транспортування кисню до головного мозку і допомагає йому працювати більш активно. Норма споживання: півчашки варених або чайна ложка тертих сирих буряків (як доповнення до салатів), або дві столові ложки бурякового соку (окремо або як доповнення до салатів).

5. Ягоди

Високий рівень споживання кисню мозком стимулює появу великої кількості вільних радикалів. Стримати їхню руйнівну дію дозволяють поліфеноли (темні пігменти ягід), що мають сильні антиоксидантні властивості. Норма споживання: одна чашка сезонних або заморожених ягід на день. Не піддавати термічній обробці.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 4 жовтня 2018 року

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