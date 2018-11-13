Кожні 20 секунд помирає одна дитина: Супрун пояснила, як захиститися від небезпечного захворювання

Пневмонія є причиною смертей близько 16% дітей віком до 5 років у всьому світі.

Кашель, важке дихання, висока температура - одні із симптомів пневмонії, яка кожні 20 секунд забирає життя однієї дитини на планеті.

Тому в.о. глави МОЗ Уляна Супрун нагадала прості кроки, щоб запобігти розвитку пневмонії у своєї дитини чи у себе.

Діагноз "пневмонія" ставить лікар. Під час пневмонії спостерігається втягнення грудної клітки, коли під час вдиху западає нижня частина грудної клітки (у здорової людини грудна клітка в цей час розширюється); прискорене дихання; свистячі хрипи (частіше при вірусних інфекціях).

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"Першим кроком для захисту дитини має стати планова вакцинація. В Україні безоплатно можна отримати якісні та ефективні вакцини від Hib-інфекції (гемофільної палички типу Б), кору (у складі комбінованої вакцини КПК від кору, паротиту, краснухи) та кашлюку (у складі комбінованої вакцини АКДП від дифтерії, правця, кашлюку)", - наголосила Супрун.

Крім того, за її словами, для зміцнення імунної системи важливу роль відіграє повноцінне харчування. Немовлятам необхідно отримувати грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя.

"Важливу роль у захисті дітей і дорослих відіграють умови житла — чистота в домі, провітрювання приміщення та відсутність тютюнового диму", - додала Супрун.

Пневмонія — це гостре запалення легень, яке можуть викликати віруси, бактерії та грибки. Під час хвороби в альвеолах легень (міхурцях, які у здорової людини наповнені повітрям) накопичуються слиз та рідина, що викликають біль при диханні та обмежують надходження кисню.