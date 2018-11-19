Супрун дала пораду батькам, у яких є маленькі діти (відео)

Багато людей, коли зустрічаються з малюком, переходять на лепетання інстинктивно, але не всі вважають це потрібним, зазначила Супрун.

UNICEF Ukraine та в.о. глави МОЗ Уляна Супрун радять батькам лепетати з дітьми під час спілкування.

"Лепетання з дітьми — не лише миле або кумедне спілкування, а важлива складова розвитку малюка, особливо в перші три роки життя, коли відбувається інтенсивний розвиток мозку", - пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Дослідження показують, що розмова "дитячою мовою” стимулює розвиток мозку: навіть коли дитина ще не вимовляє слів, цей процес корисний для її майбутніх мовних навичок та загальної здатності вчитися.

"Коли ми вимовляємо слова повільно, мелодійно, виразно їх повторюємо, активно користуємося мімікою, змінюємо тон розмови на більш "дитячий" — дитина краще занурюється у спілкування, звертає більше уваги на мову та запам’ятовує більше нових слів", - пояснила в.о. глави МОЗ.

Раніше Супрун разом зі щелепно-лицевим хірургом Євгеном Фесенком пояснила, як запобігти проблемам із зубами мудрості.