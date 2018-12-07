Українки через низький рівень профілактики хворіють на рак грудей частіше, ніж жительки інших країн - онколог

Рак молочної залози є другим онкологічним кілером після раку легенів, вважають лікарі.

В Україні через низький рівень профілактики жінки хворіють на рак грудей частіше, ніж жительки інших країн.

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Про це заявив доктор медичних наук, завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти Олексій Ковальов на прес-конференції в УНІАН, присвяченій питанням еволюції підходів до лікування раку молочної залози та досвіду українських онкологів в освоєнні нових методів.

«Головна проблема високого рівня захворюваності на рак молочної залози - низький рівень профілактики та скрінінгу. Рак молочної залози - це, напевно, другий онкологічний кілер після раку легенів», - сказав Ковальов.

За словами завідувача хіміотерапевтичного відділення Львівського регіонального онкоцентру Ярослава Шпарика, новітній метод імунолікування вже приніс довготривалу відповідь для хворих - люди можуть жити багато років із 4-ю стадією раку.

«На жаль, перспективу того, що держава зможе забезпечувати таке дороговартісне лікування, ми оцінюємо дуже примарно. Це дуже великі цифри для бюджету будь-якої країни», - підкреслив він.

Як зауважив Шпарик, імунотерапія - дуже складний метод, під час лікування можуть виникнути тяжкі ускладнення, але вона дає хворим шанс на життя (УНІАН: імунотерапія – стимуляція імунітету організму на вироблення спеціальних клітин, які боротимуться з раковими клітинами).

«Після хіміотерапії одразу ясно, де та які побічні ефекти будуть. А при імунотерапії ми не можемо знати, де саме з'являться ці негативні наслідки. Але з досвідом ми краще навчилися боротися з цими негативними ефектами та швидше визначати їх», - наголосив онколог.

Як заявила голова пацієнтської організації «Разом проти раку» Лариса Лопата, в Україні хворі на рак грудей жінки можуть розраховувати на допомогу тих, хто вже пройшов усі стадії цієї хвороби.

«Цьогоріч пройшло вже 20 років після моєї першої операції, вже 19 років я перебуваю у стадії ремісії. Після хвороби мені захотілось допомагати тим, хто проходить цей тяжкий шлях лікування. Тому ми створили кілька громадських організацій, до яких входять жінки, які вже пройшли лікування і можуть допомагати пережити його іншим. Ми співпрацюємо з лікарями, клініками та Міністерством охорони здоров’я, випускаємо спеціальну літературу для хворих та консультуємо здорових жінок», -повідомила Лопата.

За її словами, організація «Разом проти раку» провела вже 14 конференцій в Україні і 4 міжнародні конференції для жінок.

У свою чергу Ковальов наголосив, що регулярна перевірка свого здоров’я допоможе вберегти життя та не витрачати згодом великі кошти на складні операції.

«Сьогоднішні препарати дозволяють говорити про повне виліковування, а пацієнти на останній стадії можуть жити довго. Але варто розуміти, що за всю історію людства нам не вдалося за допомогою ліків перемогти жодне серйозне захворювання. Ми їх перемогли лише через профілактику та вакцинацію. Запровадження скрінінгової програми призвели до того, що в Австралії, наприклад, уже кілька років не виявляли рак шийки матки. Треба розуміти це і доносити до людей. Це все довготривалий та серйозний процес і, можливо, через десятки років, якщо до нас дослухаються, ми зможемо виростити покоління жінок без раку молочної залози», - сказав Ковальов.