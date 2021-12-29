Київ, а також Київська та Полтавська області залишаються лідерами за рівнем вакцинації, антилідерство утримують західні регіони.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що 20 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні однією дозою проти COVID-19 понад 40% дорослого населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова.

За даними KSE, Київ, а також Київська та Полтавська області залишаються лідерами за рівнем вакцинації в Україні.

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Так, у Києві повний курс вакцинації пройшли 72% населення, першою дозою щепили 70%, на Київщині ці показники становлять 54% та 58% відповідно, а на Полтавщині - 49% та 55% відповідно.

Водночас антилідерами за рівнем вакцинації є західні області: Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська.

Зокрема, в Івано-Франківській області першою дозою щеплено лише 37% населення, а обома - 33%, у Чернівецькій - 37% та 34% відповідно, у Закарпатській - 32% та 25% відповідно, у Волинській - 38% та 34% відповідно, у Рівненській - 39% та 38% відповідно.

Протягом тижня рівень вакцинації проти COVID-19 в Україні зменшився на чверть.

"За останній тиждень темпи вакцинації в Україні зменшилися на 25%, тобто на чверть", - зазначила Кузьмінова.

Вона нагадала, що в Україні почалося введення додаткових та бустерних доз для певних груп населення.

"Ми очікуємо, що це стимулюватиме зростання темпів вакцинації...", - розповіла Кузьмінова.

За її словами, наразі рівень вакцинації в Україні становить приблизно 82 тис. щеплень у середньому за добу.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні від COVID-19 вакциновано 131 тис. 129 осіб, з них першу дозу отримали 34 тис. 463, другу – 94 тис. 974, додаткову – 402, бустерну – 1 тис. 290. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 639 тис. 498 людей.

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