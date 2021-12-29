За минулу добу ще 131 тисяча українців отримали COVID-щеплення, бустерну дозу - 1 290 осіб.

Вчора, 28 грудня, в Україні коронавірус зафіксували у 5 454 осіб. Від ускладнень померли 307 людей, а 12 352 — одужали.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, захворіли 353 дитини та 98 медпрацівників.

Госпіталізували 1 153 людини з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Читайте такожВ Україні від початку пандемії коронавірусу померли понад 95 тисяч осібЗазначимо, за минулу добу в Україні виявили вдвічі більше хворих та смертей від COVID-19, ніж за учора.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 113), Одеській (642) та Донецькій (443) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 654 690 випадків COVID-19. З них 95 412 людини померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 75 995 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 33 039, методом ІФА — 6 256. Також зробили 36 700 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16,7 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Коронавірус у Києві: дані на 29 грудня 2021

У Києві виявили за минулу добу, 28 грудня, 1 тис. 113 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, 16 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"1 113 підтверджених випадків захворювання за добу в столиці. 16 людей померли", - повідомив Кличко.

За його даними, захворіли минулої доби: 610 жінок віком від 18 до 90 років та 401 чоловік віком від 18 до 89 років. А також 53 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 49 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед тих, хто померли: 8 жінок від 63 до 86 років і 8 чоловіків від 49 до 89 років.

До лікарень столиці 28 грудня госпіталізували 68 хворих на коронавірусну хворобу та 86 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1 тис. 358 людей.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 182, у Деснянському – 150 та в Солом’янському районі – 148 випадків", – зазначив Кличко.

Також він повідомив, що всього, за період пандемії, у Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні – 329 тис. 494. Загалом COVID-19 подолали 311 тис. 029 мешканців столиці, летальних випадків від ускладнення хвороби - 8 тис. 152.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу ще понад 131 тисяча людей. Що майже в три рази більше аніж днем раніше.

Так, за вчора, 28 грудня 131 129 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 34 463 людини, другу - 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу - 1290.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 639 498 людей. З них отримали першу дозу вакцини - 14 639 496 людей, отримали дві дози - 13 542 266, додаткову дозу - 2 610 людей, бустерну дозу - 2 280 людей.

Загалом в Україні проведено 28 186 652 щеплення.

Нагадаємо, у Києві вже зафіксовані випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

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