Люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин, хоч на складах вона є.

Попри те, що в Україні розпочався п'ятий етап вакцинації від COVID-19, 40% створених пунктів щеплень сьогодні не працюють.

Про це у Facebook розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми бачимо, що 40% створених пунктів щеплень не працюють. Станом на 20 липня 2021 року в Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працювало лише 42.

Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, в Івано-Франківській області - 44 зі 121, у Кіровоградській області - 46 зі 121, у Хмельницькій - 28 з 80, у Черкаській - 61 зі 143, у Рівненській - 47 зі 122, у Харківській - 74 зі 154, у Миколаївській - 54 зі 108, у Волинській - 43 з 87", - написав він.

За словами міністра, люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Однак на регіональних складах препарати є.

"На регіональних та місцевих складах зараз перебуває 3 435 103 доз антиковідних вакцин. З яких 961 142 доз це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати та використовувати у найвіддаленіших точках", - пояснив Ляшко.

Міністр закликав регіональних очільників департаментів охорони здоров’я організувати розвезення вакцин зі складів у кожен визначений пункт щеплення та забезпечити їхню роботу. Він також закликав громадян повідомляти владі про проблеми з вакцинацією.

"Водночас я звертаюся до українців: якщо найближчий до вас пункт щеплення, який зазначений в переліку list.covid19.gov.ua не працює або вам відмовляють у щепленні через відсутність вакцин, телефонуйте до місцевих департаментів охорони здоров’я: https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja. Якщо й там розводять руками, сповіщайте про це нас за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

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Вакцинація для всіх охочих

Нагадаємо, 21 липня в Україні почався п’ятий етап вакцинації від COVID-19 для усіх охочих. Всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення від коронавірусної хвороби.

Водночас пріоритет надаватиметься особам віком від 60 років та особам із супутніми захворюваннями, а також медикам, освітянам, соціальним працівникам й військовим, які контактують з великою кількістю людей.

Перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації розміщено на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19 (інформація періодично оновлюється).

Записатися на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення чи контакт-центрів масової вакцинації, а також буде зроблена і працювати жива черга в центрах вакцинації і пунктах щеплення.

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Автор: Дмитро Захаров