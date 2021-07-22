В Україні станом на 22 липня 2021 року зафіксовано 726 нових випадків COVID-19. Серед хворих - 54 дитини та 22 медпрацівники.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "Коронавірус.інфо".
Читайте такожЯк у Росії: епідеміолог попередив про новий сплеск COVID-19 в Україні в серпніЗа минулу добу госпіталізували 402 людей, померла 21 особа, одужала - 501. Крім того, здійснено 43 тис. 267 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 млн 246 тис. 656 людей;
- одужали – 2 млн 183 тис. 3 особи;
- померли – 52 тис. 790;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 млн 221 тис. 402.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
В Україні розпочався п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. У МОЗ пояснили, що вакцинуватися тепер можуть усі охочі українці від 18 років; іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні; особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус.
На вакцинацію можна записатися до зручного пункту щеплення чи центру масової вакцинації. Контакти та адреси центрів можна дізнатися на https://list.covid19.gov.ua/ та за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram