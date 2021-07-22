За минулу добу від коронавірусу померла 21 людина.

В Україні станом на 22 липня 2021 року зафіксовано 726 нових випадків COVID-19. Серед хворих - 54 дитини та 22 медпрацівники.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "Коронавірус.інфо".

Читайте такожЯк у Росії: епідеміолог попередив про новий сплеск COVID-19 в Україні в серпніЗа минулу добу госпіталізували 402 людей, померла 21 особа, одужала - 501. Крім того, здійснено 43 тис. 267 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 млн 246 тис. 656 людей;

одужали – 2 млн 183 тис. 3 особи;

померли – 52 тис. 790;

проведено ПЛР-тестувань – 11 млн 221 тис. 402.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

В Україні розпочався п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. У МОЗ пояснили, що вакцинуватися тепер можуть усі охочі українці від 18 років; іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні; особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус.

На вакцинацію можна записатися до зручного пункту щеплення чи центру масової вакцинації. Контакти та адреси центрів можна дізнатися на https://list.covid19.gov.ua/ та за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

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Автор: Ольга Робейко