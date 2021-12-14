Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін наголосив на необхідності щеплень від COVID-19.

Близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу вакцини проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив під час брифінгу.

"Хоча в Україні наразі не зафіксовано нового штаму (коронавірусу "Омікрон"), ситуація може змінитися, а тому потрібно залишатися пильними", - сказав він.

Кузін наголосив на необхідності щеплень від COVID-19.

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"Разом з тим близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини", - додав заступник міністра охорони здоров'я.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З початку вакцинальної кампанії в Україні від COVID-19 щеплені понад 14,1 млн людей, з них отримали дві дози вакцини – більш як 12,5 млн.

Новий варіант коронавірусу "Омікрон" вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

За прогнозами аналітиків РНБО, "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Леся Лещенко