Отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 рекомендується: людям з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19 відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Відповідно до наказу, отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше, рекомендується: людям з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

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"Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ляшко заявив, що для того, щоб почати щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

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Автор: Леся Лещенко