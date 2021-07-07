Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом у Києві та Київській області.

Минулої доби в Україні було виявлено 610 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 40 дітей та 20 медпрацівників. Вчора з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 458 осіб, 33 особи померли, 1 тис. 666 осіб одужали.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо».

Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання вчора була зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте такожГоловний санлікар України: коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 238 тис. 974 особи; 2 млн 174 тис. 353 особи одужали, 52 тис. 537 померли.

Тестування на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили понад 46 тисяч тестувань на коронавірус: методом ПЛР — 20 240, методом ІФА — 9 189. Також зробили 16 739 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели майже 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Понад 3 мільйони щеплень проти COVID-19 зробили в Україні!

93 554 людини щеплено проти COVID-19 за добу 6 липня 2021 року. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані - 57 531 людина.

Протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення та 27 центрів вакцинації.

Станом на 6 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 136 563 людини, з них отримали 1 дозу – 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 955 607 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 092 168 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва