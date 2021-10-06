Поміж іншим, в місті хочуть перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

У Львові з 14 жовтня планують посилити карантинні заходи.

Про це у Facebook повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Маємо погану статистику захворювання на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення", - зазначив він.

За його словами, міський штаб оперативного реагування рекомендує, починаючи з 14 жовтня, посилити карантинні заходи, а саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

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Садовий додав, що остаточна інформація буде оприлюднена в п’ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Садовий заявив, що місту не вдасться уникнути "червоної" зони епідбезпеки. За його даними, за останні дні у місті спостерігається ріст госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів.

Зокрема, 4 жовтня до лікарні швидкої допомоги Львова було госпіталізовано рекордну кількість хворих на СOVID-19. А 5 жовтня стало відомо, що у львівському Охматдиті перебуває рекордна кількість дітей з COVID-19. Наразі там перебуває 41 дитина – це рекордна кількість за увесь час пандемії.

Автор: Світлана Макринська