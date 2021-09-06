Незабаром після Pfizer можна очікувати схвалення третьої дози іншої американської вакцини - Moderna.

У Сполучених Штатах Америки третю дозу вакцини Pfizer, так звану "дозу-посилювач" можуть схвалити вже до 20 вересня.

Про це повідомив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в ефірі телеканалу CBS, передає Голос Америки.

За його словами, незабаром після Pfizer можна очікувати схвалення третьої дози іншої американської вакцини - Moderna. При цьому Фаучі підкреслив, що США будуть ставитись до процесу максимально відповідально.

"Ми не будемо нічого робити, якщо це не отримає відповідного схвалення FDA (Федеральної адміністрації США з контролю над харчовими продуктами та ліками), а після цього - рекомендації Консультативного комітету з практик імунізації", - сказав він.

Раніше цього місяця в адміністрації Байдена заявили, що повністю щепленим вакцинами Pfizer та Moderna людям знадобиться третя доза-підсилювач за вісім місяців після того, як вони отримали другу дозу щеплення. Продовжити кампанію вакцинації у США там рекомендували від 20 вересня.

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Тим часом у Європейському Союзі вважають, що нині "немає нагальної потреби" масового щеплення третьою дозою від коронавірусу і наголосили на потребі вивчення додаткових даних, щоб визначитися з подальшими діями. При цьому там зауважили, що додаткові дози можуть бути потрібні в окремих випадках. Наприклад, для людей з ослабленою імунною системою, або тих, в кого організм не відреагував належним чином на початкове щеплення.

Необхідність третього щеплення від коронавірусу: деталі

Американська компанія Moderna повідомила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через півроку зробити третє щеплення від коронавірусу. Це може забезпечити імунітет від нових штамів коронавірусу.

Pfizer наполягає на необхідності третьої дози своєї вакцини. За даними виробника, ефективність препарату знижується з 96,2% до 84% через чотири-шість місяців після отримання другої дози.

Між тим голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус закликав встановити мораторій на бустерні дози вакцин проти коронавірусу до кінця вересня. Це повинно вирішити питання браку препаратів в країнах з низьким рівнем вакцинації.

Автор: Тамара Отовська