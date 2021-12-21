Науковці та лікарі провели опитування у фокус-групах медичних працівників, а також пацієнтів, які довготривало перебувають у закладах з надання психіатричної допомоги, щоб вивчити першочергові потреби цих пацієнтів.

Основними проблемами пацієнтів стаціонарних відділень в закладах психіатричної допомоги є самотність та відсутність соціальної допомоги.

Про це свідчать результати дослідження, презентація якого відбулася на прес-конференції в УНІАН.

Доктор медичних наук, професор, директор Інституту психіатрії, старший науковий співробітник Міждисциплінарного аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я КНУ ім. Тараса Шевченка Ірина Пінчук розповіла, що опитування було проведено серед пацієнтів, які довготривало (понад 4 місяці) перебувають у закладах надання психіатричної допомоги, а також серед персоналу цих закладів – медсестер, лікарів, соціальних працівників.

Читайте такожСуд відправив "антивакцинатора" Стахіва на судово-психіатричну експертизу

Було опитано 212 пацієнтів з 6 лікарень у 5 регіонах – 2 лікарні на Закарпатті, та по 1 у Вінницькій, Чернігівській, Одеській і Запорізькій областях.

Також було опитано 124 особи персоналу цих лікарень, окремо були опитані керівники цих медичних закладів.

Серед потреб пацієнти на перше місце поставили необхідність догляду за їхнім житлом, коли вони перебувають на стаціонарному лікуванні. На другому місці потреба у цифровому спілкуванні, оскільки вони не вміють або не мають доступу до мобільних телефонів, до інтернету – 42% опитаних сказали, що потребують допомоги для того, щоб вони могли спілкуватися в інтернеті з іншими людьми.

На третьому місці допомога у користуванні транспортом. Особливо ця проблема загострилася з початком пандемії. Наступна проблема, яку назвали пацієнти, відсутність допомоги з боку соціальних працівників в домашніх умовах, тобто коли пацієнти виписуються зі стаціонару, адже більшість з них не здатні самотужки облаштувати свій побут, вести операції з грошима. Майже третина пацієнтів сказали, що потребують допомоги у читанні і писанні.

Також пацієнти зазначили, що для них є проблемою звернутися до "звичайного" лікаря у лікуванні загальних захворювань.

І лише кожен 5-й наголосив, що йому бракує саме психіатричної допомоги.

Пінчук зазначила, що оцінка потреб пацієнтів з боку персоналу багато в чому співпадає з оцінкою власних потреб, як їх бачать пацієнти.

На думку фахівців, перше, чого найбільше не вистачає для їхніх пацієнтів, - це соціальний супровід за межами лікарні та соціальна немедична допомога у стаціонарі. Йдеться про догляд за помешканням пацієнта, коли він знаходиться на лікуванні, про супровід у громадських місцях, зокрема у транспорті, про допомогу у вирішенні соціальних питань, проблеми соціальної ізоляції.

За результатами цього опитування команда експертів – науковців та лікарів сформувала ряд рекомендацій. Зокрема, йдеться про звернення до медичного комітету Верховної Ради для того, щоб він ініціював проведення парламентських слухань з питань соціальної адаптації пацієнтів психіатричних лікарень, які довготривало перебувають у стаціонарі і втрачають соціальні навички.

Окрім того, в рекомендаціях міститься звернення до уряду з пропозицією створити координаційну раду за участю представників Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики для вирішення цих проблем.

Своєю чергою доктор медичних наук, начальник відділу клінічної та наукової експертизи Управління розробки програми медичних гарантій Департаменту стратегії універсального охоплення населення медичними послугами Національної служби здоров’я України Світлана Дудник зазначила, що дослідження показали, що "пацієнти хочуть якомога швидше опинитися вдома і вже там продовжувати лікування на дому в колі родичів".

Також вона наголосила, що з липня поточного року Національна служба здоров’я України оплачує пакет психіатричної та соціальної допомоги для пацієнтів, яку надають мобільні команди за участю лікарів та соціальних працівників.

Доктор економічних наук, доцент, керівник Міждисциплінарного аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Вірченко повідомив, що опитування серед пацієнтів та медпрацівників було проведено на основі меморандуму про співпрацю між НСЗУ та аналітичним центром університету в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні.

Доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи КНУ ім. Тараса Шевченка Ганна Толстанова зазначила, що психічне здоров’я - це не лише проблема лікаря-психіатра і його пацієнта, це проблема також і законодавства, зокрема трудового законодавства, це і завдання для економістів, які мають упередити критичне психологічне вигорання людини.

Вас також можуть зацікавити новини: