У KSE прогнозують, що ця хвиля COVID-19 буде більшою за попередню через більш поширюваний та складний варіант вірусу "Дельта".

У Київській школі економіки (KSE) не очікують на повернення України до "зеленого" рівня епіднебезпеки у цьому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

Читайте такожОдній області України загрожує "червона" зона – KSE

"Ми очікуємо, що поточна хвиля COVID-19 за своїми характеристиками відповідатиме попередній хвилі. У нас не буде такого довгого плато, яке ми зараз спостерігаємо в Європі", - зазначив він.

За словами Ганиченко, це спричинене тим, що в Європі наразі послабили обмеження через високий рівень вакцинації, однак рівень вакцинації в Україні наразі все ще помітно менший за європейський, відтак послаблень очікувати не слід.

"Ми не очікуємо на повернення до "зеленого" рівня епіднебезпеки у цьому році. І ми очікуємо, що адаптивний карантин проявлятиме себе так само, як і під час весняної хвилі. Єдине, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню через те, що варіант вірусу "Дельта" є більш поширюваним і призводить до складніших наслідків, ніж це було за попередніх варіантів вірусу", - додав він.

Коронавірус в Україні: повернення карантину

З 23 вересня в Україні встановлюється "жовтий" рівень епіднебезпеки. Таке рішення прийняла сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, вирішено встановити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України з 00 год 00 хвилин 23 вересня.

За вчора, 20 вересня, в Україні зафіксовано 5159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж у 2 рази більше показника за 19 вересня. Померли від ускладнень 137 хворих.

За минулу добу в Україні від COVID-19 вакцинувалися понад 108 тис. осіб. Одну дозу отримали 62909 людей, повністю імунізовані - 45827 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6366925 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5198661 людина.

Автор: Антоніна Доломанжи