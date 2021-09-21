Експерти прогнозують, що Україна буде дуже швидко рухатися в сторону антилідерів за рівнем захворюваності.

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що в Україні вже почався спалах захворюваності на COVID-19, за тиждень кількість нових виявлених випадків зросла на 68%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"В Україні вже почався спалах захворюваності на COVID-19. Ситуація із захворюваністю у світі продовжує стабілізуватися... Але ми бачимо, що Україна рухається великими темпами", - зазначив він.

Ганиченко розповів, що за останній тиждень кількість нових виявлених випадків COVID-19 в Україні зросла на 68%.

Він не виключає, що такі темпи можуть прискоритися і впродовж тижня захворюваність в Україні може перевищити середньоєвропейські показники захворюваності на 100 тис. населення.

"Україна в Європі зараз не одна зі спалахом. До цього вже в 11 країнах активно зростали впродовж минулих трьох місяців. А зараз одними з останніх починають вибухати Румунія та Україна. Рухаються вони співставно за темпами зростання захворюваності", - пояснив експерт.

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Так, у Румунії показник виявлення нових випадків COVID-19 зріс на 70%.

"Через те, що Румунія зростає довший час, вона вже встигла вийти на третє місце за рівнем захворюваності в Європі, а Україна ще поки що перебуває на 11-й сходинці - звичній для України. Але вже наступного тижня Україна стрибне як мінімум у першу десятку", - додав він.

За словами Ганиченка, наразі у Європі решта великих країн із населенням понад 10 млн осіб, окрім Румунії та України, показують або стабільну динаміку, або динаміку на спад.

У KSE прогнозують, що Україна буде дуже швидко рухатися в сторону антилідерів за рівнем захворюваності і через тиждень навіть може досягти першої п’ятірки за рівнем захворюваності серед країн Європи.

"Але станом на сьогодні ситуація виглядає ще не такою напруженою, як вона є насправді, тому що динаміка зараз в Україні дуже висока і вона рухатиме Україну тільки вгору по антилідерству за рівнем захворюваності", - наголосив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE.

Зокрема, наразі Україна вже в п’ятірці антирейтингу великих країн Європи за трьома іншими показниками: за кількістю померлих за останні 14 днів на 100 тис. населення (п’яте місце), за рівнем тестувань за останні 7 днів на 100 тис. населення (друге місце) і за рівнем коефіцієнту виявлення нових випадків за останні 7 днів (друге місце).

Зокрема, протягом останніх тижнів коефіцієнт виявлення нових випадків в Україні значно погіршився і зараз становить 9,1%.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Як повідомляв УНІАН, за вчора, 20 вересня, в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж у 2 рази більше показника за 19 вересня. Померли від ускладнень 137 хворих.

За минулу добу в Україні від COVID-19 вакцинувалися понад 108 тис. осіб. Одну дозу отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина.

Автор: Антоніна Доломанжи