При зростанні кількості госпіталізацій у 10 разів протягом тижня – без додаткових ліжок система витримає лише тиждень.

У разі спалаху COVID-19 система охорони здоров'я України витримає 2,5 місяці при показниках у 4 тис. госпіталізованих щодня.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Якщо ми подивимося на початок 2021 року, коли було плато, то у нас рівень госпіталізації був 1,8-2 тис., тобто зараз у 5 разів менше. У середині лютого пішло зростання десь до середини квітня, а потім пішло на спад. Ось у цей період було близько 4 тис. госпіталізацій. Зараз у нас є запас на зростання кількості госпіталізацій десь у 10 разів", - сказав він.

За словами Ганиченка, якщо взяти до уваги середньоєвропейські темпи зростання рівня госпіталізацій у 4 рази за місяць, то таким чином українська система охорони здоров'я має запас ліжок у "ковідних" лікарнях на 2,5 місяці.

"Два з половиною місяці – це середній сценарій, якщо піде спалах і який діятиме за двох припущень: якщо спалах вже зараз… і темпи зростання середні по Європі. Якщо ми підемо, як Нідерланди, і виростемо в 10 разів за тиждень, то ми можемо і за тиждень вийти на максимальну потужність... Тобто в середньому у нас є два з половиною місяці, а в гіршому випадку – один тиждень. Але принаймні на 2,5 місяці має вистачити..., але далі може бути дуже погано", - пояснив експерт.

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За його словами, спалах захворюваності може тривати кілька місяців і більше, тому державі необхідно буде різними методами намагатися його мінімізувати.

"Держава буде збивати його якось. Але тут багато залежить від того, чи вдасться. Якщо ми про "Дельту" говоримо, то вона більш агресивна, тому... якщо будуть якісь карантинні обмеження, то вони мають бути більш жорсткими, щоб стримувати цю хвилю так само, як весняну, бо у нас низький рівень вакцинації", - зазначив Ганиченко.

Він додав, що збільшувати кількість ліжок у "ковідних" лікарнях необхідно у тому випадку, якщо від поточного рівня заповненості ліжок відбудеться зростання принаймні вп'ятеро.

При цьому експерт уточнив, що наразі в Україні зайняті близько 7% ліжок з киснем, 13% реанімаційних ліжок, а 3% хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

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Автор: Антоніна Доломанжи