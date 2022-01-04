Щеплення можна робити лише препаратом Pfizer.

У США дозволили застосування бустерних доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech для підлітків від 12 до 15 років та для дітей від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.

Про це йдеться у заяві Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

Фахівці також дозволили скоротити час між першою вакцинацією Pfizer та BioNTech і введенням бустерної дози до п’яти місяців. Раніше цей термін складав 6 місяців.

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Також у повідомленні зазначається, що управління дозволило вакцинацію окремих груп дітей віком 5−11 років з ослабленим імунітетом.

FDA ухвалила рішення, спираючись на дані з Ізраїлю, де бустерні дози отримали понад 6300 громадян віком від 12 до 15 років.

Третє щеплення представникам цієї вікової групи зробили щонайменше через п'ять місяців після отримання другої дози – і після ревакцинації у цій групі населення не помічено небезпечних явищ: ані випадків міокардиту, ані перикардиту.

Також жодних нових проблем із безпекою не виникло у групі з понад 4,1 мільйона жителів Ізраїлю віком від 16 років, які отримали бустерну дозу щонайменше через п’ять місяців після завершення первинної вакцинації.

Нагадаємо, як писав УНІАН, за останню добу в США зафіксували понад 1 млн нових інфікованих коронавірусом. А штам "Омікрон" викликав рекордну госпіталізацію дітей, переважно не вакцинованих.

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