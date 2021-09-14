За словами Шмигаля, уже в 2022 році українців можуть почати щеплювати третьою дозою від COVID-19.

В Україні планують запустити ревакцинацію людей, які вже вакцинувалися проти коронавірусу.

Як розказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час річної конференції, уряд планує втілити це у реальність у 2022 році.

"До кінця року уряд планує вакцинувати усе доросле населення України. Тому що наступного року в Україні можлива ревакцинація. А у цьому випадку краще не прикривати процес. До цього йдуть інші країни, можливо, це буде і в нас", - цитує Шмигаля 24 канал.

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Прем'єр додав, що нині в Україні є понад 10 мільйонів вакцин. Загалом щеплення проти коронавірусу уже зробили 5,8 мільйонів українців, 4,8 мільйони з яких вже повністю імунізовані.

Зазначимо, що деякі країни уже вводять третю дозу вакцини проти коронавірусу через нові штами.

Так, у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що ревакцинація проти коронавірусу знижує шанси потрапити до лікарні у 7,67 разів у порівнянні з людьми, які вакцинувалися двома дозами.

Тим часом багато вчених заявляють, що повторна вакцинація марна, адже ще немає достатньо наукових доказів на її користь.

Очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус нещодавно закликав продовжити мораторій на бустерну вакцинацію проти коронавірусу до кінця 2021 року, оскільки багато країн досі потерпають від нестачі вакцин. Він заявив, що головне спершу вакцинувати щонайменше 40% населення кожної країни світу.

В Україні наразі не роблять третє щеплення проти коронавірусу. Проте уже впродовж двох тижнів Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики розгляне рішення щодо необхідності щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Вікторія Гордієнко