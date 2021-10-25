У "листі очікування" вже два десятки людей.

В Одесі у волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих на COVID-19.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. За її словами, волонтери змушені робити вибір, кому допомогти в першу чергу.

"Концентратори закінчилися. Лист очікування - вже більше 20 осіб. Пріоритет - люди з важкою хронікою, самотні люди похилого віку. Граємо в Господа Бога - давай дамо цьому, у нього більше шансів. Ні, давай ось цій бабусі. У неї сьогодні день народження, і сатурація падає швидко. Давай двопотоковий краще бабусі і дідусеві, які удвох лежать. Літраж буде маленький, але може хоч якось потягнемо...",- розповіла вона.

За її словами, також доводиться вибирати, кого спершу рятувати при однаковій сатурації: людину з великою кількістю хронічних захворювань або умовно здорового члена суспільства.

Читайте такожЕпідеміолог пояснила, чому українці не хочуть вакцинуватисяЯк зазначає Ножевнікова, біля міських стаціонарів - черги з автомобілів швидкої допомоги. Їй телефонують люди прямо з цих машин і повідомляють, що їх не пускають в лікарню, оскільки на воротах (при вході) охорона і місць немає. Вона наводить як приклад також одного пацієнта, якого швидка допомога безрезультатно провезла через чотири опорні лікарні, і "у розпачі приїхали" в МКЛ №11, яка не приймає коронавірусних хворих.

У той же час, волонтери не завжди можуть своєчасно отримати кисневі концентратори від людей, яким їх видали раніше. Причини різні, наприклад, не встигають вчасно зібрати потрібні довідки для звіту перед громадською організацією, у когось немає родичів, щоб могли відвезти концентратор у волонтерський офіс та інше.

Крім того, за словами Ножевнікової, організація не робить розмежувань між людьми, виходячи з їхньої фінансової спроможності, оскільки концентратори видають безкоштовно. Але, як правило, малозабезпечені городяни залишають гроші в боксах зі збору коштів на покупку нових концентраторів, а ті, хто цілком забезпечений, "вважають, що їм всі винні".

"Дуже хочеться звернутися до тих, хто приїжджає за концентраторами на автівках вартістю 50-100 тис. дол. Ми не поділяємо зараз людей за фінансовими можливостями... Але, чесно кажучи, дуже соромно, коли бабуся років 70 повертає концентратор і стискає в руці 500 грн і намагається засунути їх в бокс... а ви розвертаєтеся і робите вигляд, що вам всі повинні... Сором. Дуже", - підкреслила Ножевнікова.

Раніше повідомлялося, що в Одесі піч крематорію працює без зупинок через спалах коронавірусу.

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Автор: Лариса Козова