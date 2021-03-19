Киев попал в красную зону / Фото УНИАН, Сергей Чузавков
Міністерство охорони здоров'я станом на 19 березня віднесло Київ до червоної карантинної зони.
Також у червоній зоні перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Локдаун у Києві
У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.
|Заборонено
|Обмеження
|Дозволено
|Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали
|Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу
|Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів
|Заборонена робота ТРЦ
|Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
|Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
|Заборонене проведення людних релігійних богослужінь
|Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе
|Працюватимуть дитячі садочки
|Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних)
|Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом
|Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50%
|Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях
|Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять
|Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання
|Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
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