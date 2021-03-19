Киев попал в красную зону / Фото УНИАН, Сергей Чузавков

Міністерство охорони здоров'я станом на 19 березня віднесло Київ до червоної карантинної зони.

Також у червоній зоні перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. 

Карантин у Києві - перелік обмежень
Карантин у Києві - перелік обмежень

Локдаун у Києві

У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження
 ЗабороненоОбмеженняДозволено
Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні залиРелігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особуРобота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів
Заборонена робота ТРЦЗаклади громадського харчування працюватимуть виключно на виносРобота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
Заборонене проведення людних релігійних богослужіньАвтозаправочні станції працюватимуть без роботи кафеПрацюватимуть дитячі садочки
Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних)Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записомГромадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50%
Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганняхФітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять
Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання 
Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

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Автор: Тарас Сидоржевський