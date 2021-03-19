Київ потрапив у "червону зону" карантину - МОЗ

Вчора міською владою було прийнято рішення про запровадження в Києві локдауну на три тижні - до 9 квітня.

Міністерство охорони здоров'я станом на 19 березня віднесло Київ до червоної карантинної зони. Також у червоній зоні перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Локдаун у Києві У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня. Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Тарас Сидоржевський

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