Мер столиці закликав містян вакцинуватися, щоб уникнути найсуворіших обмежень в місті.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто на порозі "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це він написав у Telegram-каналі. "Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці і в Україні загалом - погіршується щодня. За минулу добу в Києві - понад 1 тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них - у важкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ - на порозі червоної зони", - зазначив Кличко.

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Він наголосив, що сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень — масова вакцинація.

"Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів", - закликав мер столиці.

Він наголосив, що 98% госпіталізованих до лікарень — це не щеплені люди.

"І помирають, в абсолютній переважності, не вакциновані пацієнти", - зазначив Кличко.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Інна Андаліцька