Так, навіть у "червоній" зоні бізнес та громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані.

Кабінет міністрів не планує вводити локдаун по всій країні через погіршення епідемічної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду.

"Навіть у "червоній" зоні бізнес та громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі, працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку", - сказав Шмигаль.

Водночас, він наголосив, що єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація.

Як повідомляв УНІАН, з 15 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено на території Херсонської області, а з 18 жовтня – у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, як з 21 жовтня їздити українцям з алергією на COVID-щеплення

За добу в Україні виявили 18 912 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1447 дітей та 435 медпрацівників. Також за добу було госпіталізовано 5468 осіб; зафіксовано 495 летальних випадків, при цьому одужали 7605 осіб.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані - 84 446 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко