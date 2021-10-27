Пацієнтів переводили в інше відділення лікарні з вечора вівторка до 4 ранку середи.

В Одесі у відділенні обласного центру соціально значущих хвороб - одного з опорних закладів регіону для хворих на COVID-19 - вчора закінчився кисень через порушення його поставок двома підприємствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила керівник центру Світлана Єсипенко.

За її словами, 26 жовтня в центрі склалася позаштатна ситуація, тому що протягом останніх шести тижнів почалися збої з поставками кисню. Тому пацієнтів переключали на балонний кисень, що "не дуже правильно в тактиці лікування хворих", підключених до апаратів ШВЛ.

Як пояснила Єсипенко, підприємства "Кріогенсервіс" та "Кріопром", з якими укладені відповідні договори, не виконують свої зобов'язання.

"Це якраз ті постачальники, які забезпечували роботу циліндра на Міхновського, 50 (з розташованого тут відділення евакуювали хворих – УНІАН). У відділенні перебували 43 пацієнти, з яких 13 – на ШВЛ...", - розповіла Єсипенко.

За її словами, хворих евакуйовували приблизно з 19:00 вівторка до 04:00 середи, 27 жовтня. В евакуації, яка проводилася в інше відділення центру (на вулицю Ядова), були задіяні всі анестезіологи зазначеної медустанови, спецавтомобілі медицини катастроф і так далі.

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Як зазначила керівник, про проблеми з киснем були завчасно поінформовані чиновники профільного департаменту ОДА. Зокрема, було відомо, що кисню вистачить тільки до 16:00, а пізніше стало зрозуміло, що постачальник його не привезе. Тому було ухвалено рішення про перевезення пацієнтів, яких до останньої хвилини супроводжувала завідуюча реанімацією та 10 анестезіологів.

Також вночі було в оперативному порядку вирішено питання з генератором, який швидко встановили у відділенні на Ядова: фахівці сумнівалися, чи витримає додаткове навантаження електропроводка.

За словами Єсипенко, в ковід-відділенні центру на Ядова – 210 ліжко-місць, а станом на ранок 27 жовтня в ньому перебувають 217 пацієнтів.

Відділення на Ядова киснем забезпечує інший постачальник, а підрозділи на Міхновського не будуть функціонувати, поки не отримають відповідних гарантій від вищеназваних компаній-постачальників.

За даними Єсипенко, у відділенні на Ядова є централізований кисень, запасів повинно вистачити до початку листопада.

У відділення на вулицю Ядова пацієнтів транспортували з апаратами ШВЛ та іншим цінним обладнанням. Як стверджують чиновники, ніхто з евакуйованих не помер, їхній стан не погіршився.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

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Автор: Лариса Козова