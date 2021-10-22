Лікар розповів потенційним пацієнтам, що коли вони потраплять у палату, на них натягнуть маску, з часом від низької сатурації поїде дах і вони будуть зривати цю маску.

Місця в реанімації завжди будуть для нових хворих на коронавірус, бо на одного поступаючого пацієнта завжди знайдеться померлий.

Про це заявив Михайло Сидоренко, лікар-інтерн-рентгенолог Черкаської обласної лікарні та Олександрівської клінічної лікарні Києва.

"Взимку була ситуація, що чоловік просидів 2 години на приймальному з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався. Зараз цю ситуацію важко уявити, бо ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів", - зазначив лікар.

Сидоренко звернувся до потенційних пацієнтів, розповівши, що коли вони потраплять у палату, на них натягнуть маску, з часом від низької сатурації поїде дах і вони будуть зривати цю маску, намагатимуться встати з ліжка, при цьому можливо падаючи і травмуючись. Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть руки і ноги пацієнта до ліжка.

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"Коли ви помрете, вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують в чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потаскану каталку і вивезуть в коридор. Далі ваш лікар вийде з відділення, де стоятимуть ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте, наскільки це явище вкарбовується в пам'ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко", - написав лікар.

"Вакцинуючись, ви бережете близьких від своєї смерті", - підкреслив лікар.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла