Цього тижня центр вакцинації в МВЦ працює з 30 червня до 4 липня.

З третього липня отримати щеплення від COVID-19 в Києві можна буде не лише на базі Міжнародного виставкового центру, а й у пунктах вакцинації в Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба КМДА. Зазначається, що адреса пунктів вакцинації та графік їхньої роботи буде незабаром оприлюднено.

Крім того, повідомляється, що цього тижня центр вакцинації в МВЦ працює з 30 червня до 4 липня.

Реєстрація на щеплення у додатку «Дія» та в сервісі Helsi.me дозволить уникнути черг, записавшись на зручний час.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

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Автор: Дмитро Захаров