Учні усе одно можуть обрати альтернативу у вигляді дистанційного формату навчання, зауважив новий головний санлікар України.

У Міністерстві охорони здоров'я України пропонують не допускати до школи та інших навчальних закладів дітей, які не мають щеплення від коронавірусу.

Про це, відповідаючи на питання про необхідність покарання за відмову від вакцинації, розповів новий головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю виданню liga.net.

“Я б зважав на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказів. Вони все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо” - розповів Кузін.

Читайте такожІндійський штам коронавірусу є вже в половині країн світу - ВООЗГоловний санлікар також висловився про COVID-щеплення для дорослих. За словами Кузіна, певна частина дорослого населення має проходити вакцинацію в обов’язковому порядку.

Ігор Кузін вважає, шо щеплення від усіх основних хвороб має бути обов’язковим: “На жаль, попри всі зусилля, останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями”.

Раніше УНІАН повідомляв, що лікар спрогнозував терміни нової COVID-хвилі в Україні й назвав її причини. Зупинити її можна вакцинацією та обмеженнями

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Переклад: Polina Kuzenko