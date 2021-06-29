Кампанія покликана через особисті історії показати, чому важливо вакцинуватися, та мотивувати інших захистити себе від COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я разом з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні розпочали національну кампанію "Захищені", яка розповідає про переваги вакцинації від COVID-19 через історії українців, які вже отримали щеплення.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Як зазначається, кампанія покликана через особисті історії показати, чому важливо вакцинуватися, та мотивувати інших захистити себе від COVID-19.

Її героями, яких невдовзі побачать по всій країні, є пенсіонери, лікарі, освітяни, соцпрацівники, люди з супутніми захворюваннями, релігійні лідери й працівники критичної інфраструктури.

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"Обличчя героїв з прямою мовою про те, що найбільше мотивувало отримати щеплення, невдовзі з'являться на зовнішній рекламі у різних містах і оживуть у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Вакцинація проти коронавірусу: що варто знати

Довідка УНІАН. В Україні з 24 лютого триває кампанія з вакцинації проти COVID-19. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

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Автор: Леся Лещенко