У компетенції МОЗ впроваджувати дані заходи.

Міністерство охорони здоров'я України підготувало документи для вакцинації підлітків від 14 років.

Про це начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів в ефірі "Україна 24".

"Сьогодні є документи щодо вакцинації 18+ і 14+. Розробляються документи відносно дітей-підлітків. Але це буде згодом, тому що триває період оформлення документів – саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати", - сказав Рубан.

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За йог словами, документи щодо вакцинації 14+ вже підготовлені Міністерством охорони здоров'я.

"Але це виключно компетенція МОЗу впроваджувати дані заходи", - додав посадовець.

Нагадаємо, як писав УНІАН, компанія Pfizer та BioNTech звернулися до регулюючих органів США з проханням дозволити екстрене використання їх вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.

Вакцинація дітей від коронавірусу

Автор: Віталій Саєнко