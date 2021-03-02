У Львівській області спостерігається щоденне зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19. Крім того зростає відсоток госпіталізацій людей з коронавірусною хворобою.
Читайте такожУ МОЗ планують до листопада забезпечити усіх громадян доступом до вакцини від коронавірусуПро це повідомила під час брифінгу у Львівській обласній держадміністрації головний епідеміолог Львівщини Наталія Іванченко-Тимко.
"За останні 16 днів кількість госпіталізованих зросла на 35%. На сьогодні в лікарнях області перебувають близько 1580 пацієнтів", — розповіла епідеміолог.
За її словами, найбільша кількість хворих знаходиться в центрі легеневого здоров'я у Львові, передає ТСН.
У зв'язку з погіршенням ситуації в області експерт закликала жителів дотримуватися карантинних обмежень і в разі перших симптомів хвороби звертатися до сімейного лікаря.
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