Кількість госпіталізацій також стрімко зростає.

У Львівській області спостерігається щоденне зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19. Крім того зростає відсоток госпіталізацій людей з коронавірусною хворобою.

Читайте такожУ МОЗ планують до листопада забезпечити усіх громадян доступом до вакцини від коронавірусуПро це повідомила під час брифінгу у Львівській обласній держадміністрації головний епідеміолог Львівщини Наталія Іванченко-Тимко.

"За останні 16 днів кількість госпіталізованих зросла на 35%. На сьогодні в лікарнях області перебувають близько 1580 пацієнтів", — розповіла епідеміолог.

За її словами, найбільша кількість хворих знаходиться в центрі легеневого здоров'я у Львові, передає ТСН.

У зв'язку з погіршенням ситуації в області експерт закликала жителів дотримуватися карантинних обмежень і в разі перших симптомів хвороби звертатися до сімейного лікаря.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН