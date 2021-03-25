Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській та Житомирській областях.

В Україні за добу виявили 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.

Читайте такожВ Україні відкриваються 565 стаціонарних пунктів щеплень - СтепановПро це повідомив голова МОЗ Максим Степанов у соцмережі. За його даними, за добу було госпіталізовано 4 838 осіб; зафіксовано 362 летальних випадків, одужали 6 748 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).

За весь час пандемії в Україні

захворіли – 1 596 575 осіб;

одужали – 1 283 020 осіб;

летальних випадків – 31 135;

проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Також Степанов повідомив, що 18 561 людину щеплено від COVID-19 за 24 березня 2021 року в Україні. 155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 18 561 особу, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;

Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;

Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;

Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;

Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;

Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;

Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;

Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;

Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;

Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;

Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;

Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;

Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;

Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;

Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;

Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;

Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;

Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;

Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;

Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;

Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 183 мобільними бригадами з імунізації та 457 пунктами щеплення.

Станом на 24 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 341 952 людини.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла